В Татарстане школьник отравил одноклассников газировкой с химикатами

Ученик татарстанского лицея «Алгоритм» в деревне Куюки отравил трех одноклассников, подмешав им в газировку некое химическое вещество. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, детей госпитализировали, сейчас их жизням ничего не угрожает. В администрации Пестречинского района заявили, что ученик седьмого класса использовал реактивы из игрового набора. Какое именно вещество вызвало отравление, не уточняется.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности в образовательном учреждении. По данным Mash, «с юным химиком провели серьезную беседу — к нему приходили из полиции».