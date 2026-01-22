Урок владения ножом

Утром 22 января в нижнекамском лицее № 37 семиклассник напал с ножом на уборщицу, а затем взорвал петарды, сам получил травмы и был госпитализирован. Больше никто не пострадал — преподаватели и учащиеся по сигналу тревоги укрылись в кабинетах и классах. Следствие пока не сообщает о версиях, но по одной из них происшествие может быть связано с гибелью одноклассницы несовершеннолетнего злоумышленника.

Фото: Telegram-канал главы Нижнекамска Радмира Беляева Глава Нижнекамска Радмир Беляев посетил в больнице пострадавшую в нижнекамском лицее уборщицу

По данным МВД Татарстана, сообщение о нападении в учебном заведении поступило в дежурную службу в 8:56 22 января. По предварительным данным, в нижнекамском лицее № 37 подросток напал на уборщицу с ножом, нанеся ей ранения. После этого он взорвал принесенные с собой петарды.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, они задержали нападавшего и изъяли у него нож, маску и тактические перчатки. Позже в СКР сообщили, что при срабатывании «сигнального устройства» семиклассник сам получил травмы и был доставлен в больницу.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев отметил, что пострадавшая получила травму руки, но ее жизни ничего не угрожает. Информацию об этом подтвердили «Ъ Волга-Урал» и в пресс-службе республиканского Минздрава. Сейчас сотрудница лицея находится в удовлетворительном состоянии на стационарном лечении в травматологическом отделении.

По словам начальника отдела по связям с общественностью и СМИ совета Нижнекамского района Яны Комаровой-Еньковой, как только стало известно об инциденте, заместитель директора объявила по радио сигнал тревоги «Заря», а персонал лицея заблокировал двери в кабинетах и классах и укрылся с детьми до прибытия спецслужб. Позже учащиеся были эвакуированы из здания, никто из них не пострадал.

МБОУ «Многопрофильный лицей № 37» в Нижнекамске основан в марте 2019 года. На официальном сайте опубликован план мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лицея только на 2022–2023 годы, а также план по противодействию экстремизму и терроризму в 2024 году.

12 января 2026 года руководство школы заключило контракт на охрану с ЧОП «Империя» на 1,4 млн руб. Контракт должен действовать до 30 декабря.

По условиям договора два охранника должны работать в школе ежедневно с 7:00 до 19:00, шесть дней в неделю. В обязанности сотрудников входит обеспечение безопасности учеников и персонала, контроль доступа, охрана имущества, предотвращение проникновения посторонних лиц, оперативное реагирование на происшествия, а также работа с системами видеонаблюдения и пожаротушения.

Как подросток пронес нож мимо рамок металлоискателя, будет установлено в рамках расследования. Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следственные органы пока не сообщают о версиях преступления. Тем временем в СМИ появились публикации о том, что мотивом нападения на школу могло быть желание «отомстить» за одноклассницу, в которую был влюблен подросток. Она погибла при трагических обстоятельствах за два дня до инцидента, нападение было совершено в день ее похорон.

В пресс-службе администрации Нижнекамского района «Ъ Волга-Урал» сообщили, что подросток нигде на учете не состоял, вырос в обычной семье. С его родителями была проведена беседа, по их словам, мальчик своими переживаниями с близкими не делился.

Влас Северин