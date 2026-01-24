Около 20 продуктовых магазинов в Мурманске не работают из-за блэкаута

В Мурманске два десятка продовольственных магазинов не работают из-за отсутствия электроснабжения в городе. Список закрытых торговых точек опубликовала местная администрация.

В некоторых продуктовых магазинах не работают кассы и платежные терминалы, другие открылись, но функционируют с перебоями. Их перечень также составили в администрации.

Глава Мурманска Иван Лебедев ранее опубликовал список пунктов, где можно зарядить мобильные телефоны и подогреть еду. В городе введена ротация потребителей электроэнергии.