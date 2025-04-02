Сладкое дело

Депутат Думы Ставрополья и экс-гендиректор местной шоколадной фабрики Валерий Черницов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Он, по версии гособвинения, виновен в хищении кредитных средств Сбербанка на сумму более 275 млн руб. Кроме того, экс-руководителя предприятия обвиняют в преднамеренном банкротстве юрлица.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело бывшего генерального директора кондитерской фабрики «Шоколенд» и действующего депутата Думы Ставропольского края Валерия Черницова направлено для рассмотрения по существу в Невинномысский городской суд. Экс-глава предприятия обвиняется в хищении более 275 млн руб. у Сбербанка, выданных в качестве кредита (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо этого, господину Черницову предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве юрлица (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ). Об этом сообщается в совместном релизе пресс-службы прокуратуры и УФСБ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в период с 2019 года по 2021-й господин Черницов, действуя как глава ООО «Шоколенд», с целью хищения средств ПАО «Сбербанк» заключил в Невинномысске кредитные договоры на сумму свыше 400 млн руб. при этом, как установило следствие, топ-менеджер не собирался возвращать деньги и платить проценты по кредиту.

«Для создания перед банком видимости улучшения финансового состояния и платежеспособности общества гендиректор предоставил в банк заранее подготовленные по его указанию аффилированным и подконтрольным ему лицом документы о внесении вклада в имущество, в связи с чем кредиторская задолженность фирмы уменьшилась. Во исполнение условий заключенных договоров банк перечислил на счет юридического лица денежные средства, часть из которых в сумме более 275 млн руб. была похищена обвиняемым», — отмечается в релизе.

Кроме того, господину Черницову вменяется в вину то, что он совершил ряд экономически невыгодных для фирмы сделок, путем выведения ее активов. Как утверждает гособвинение, это повлекло неспособность компании в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязательства по уплате налогов.

Кондитерская фабрика «Шоколенд» создана в 2013 году в хуторе Новозеленчукский Кочубеевского района Ставрополья. Согласно данным на сайте предприятия, оно занимается производством печенья, конфет и шоколада. Единственным учредителем компании является Оксана Молчанова. Валерий Черницов возглавлял фабрику с 2017 года по 2022-й.

По данным арбитражной картотеки, ООО «Шоколенд» было признано банкротом в марте 2023 года. Сейчас компания находится в процедуре конкурсного производства. Управляющий распродает имущество предприятия-должника.

Валерий Черницов избирается в Думу Ставрополья с 2011 года. Сегодня парламентарий является членом комитетов по экономическому развитию и собственности, а также по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. Член фракции «Единая Россия». Награжден почетным знаком Правительства РФ «Лидер Российской экономики 2006», почетным знаком Минсельхоза России «За вклад в развитие пищевой промышленности», медалью Ставропольского края «За доблестный труд» 3 степени, Белым почетным орденом «За заботу и справедливость» ПФР, грамотой правительства Ставропольского края за высокие показатели в труде, качество продукции и личный вклад в развитие пищевой промышленности РФ. Воспитывает четверых детей.

«Ъ-Кавказ» пока не удалось выяснить позицию Валерия Черницова по существу предъявленных ему обвинений, в том числе и через информационное управление Думы Ставрополья. В Сбербанке также не стали комментировать ситуацию — до завершения судебного процесса.

Михаил Волкодав