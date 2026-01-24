Вице-президента Казахстана могут сделать вторым лицом в государстве

В случае досрочного прекращения полномочий президента Казахстана его обязанности будет исполнять вице-президент. Сейчас конституция республики предполагает, что вторым лицом после президента является спикер Сената (верхней палаты) парламента.

Пост вице-президента на этой неделе предложил ввести президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который также анонсировал реформу консультативно-совещательных органов. Сегодня прошло первое заседание конституционной комиссии Казахстана, на котором обсуждали предложенные инициативы.

«При невозможности вице-президента принять на себя полномочия они должны быть переданы председателю Курултая (однопалатный парламент.— "Ъ"), при невозможности председателя Курултая — премьер-министру»,— сообщил помощник президента по правовым вопросам, член комиссии Ержан Жиенбаев (цитата по ТАСС).

Вице-президент не должен состоять в партии, заниматься бизнесом или работать на других должностях. Назначать его должен президент Казахстана с согласия депутатов Курултая, которые должны поддержать кандидатуру большинством голосов. Отправить вице-президента в отставку уполномочен глава государства.

В сентябре 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил преобразовать двухпалатный парламент республики в однопалатный. Депутатов избирать в него будут только по партийным спискам. Для проведения парламентской реформы внесут изменения в 40 статей конституции.