СКР: подравшийся с охранником посетитель «Сити Молла» погиб от асфиксии

Причиной гибели 24-летнего молодого человека, подравшегося с охраной магазина «Перекресток» в торговом комплексе «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, стала асфиксия. В связи этим, действия охранников квалифицированы как убийство, совершенное группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. По данным источника «Ъ Северо-Запад», один из охранников сидел на потерпевшем.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подозреваемые в совершении преступления задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение. Делом займется первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, уточнили в ведомстве.

Около 20:00 21 января охранники магазина заподозрили посетителя в краже, после чего между ними возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой молодой человек распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону оппонентов.

После конфликта петербуржца доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его не смогли. На месте происшествия 19 и 64-летнего охранников, а также 18-летнего работника клининга.

Еще один участник драки — 32-летний сотрудник охранной организации — скрылся и был объявлен в розыск. Городская прокуратура начала проверку ЧОП, обеспечивавшего безопасность магазина.

Артемий Чулков