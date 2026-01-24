Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Баден-Баден» открыл термальный комплекс на месте ТРЦ «Комсомолл»

На базе торгового центра «Комсомолл» в Екатеринбурге открыли термальный комплекс «Баденленд» с огромным бассейном. Как рассказали «Ъ-Урал» в сети «Баден-Баден», на территории курорта действует бассейн площадью 1,2 тыс. кв. м, несколько саун, зона кафе и зона для разного рода практик.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По данным компании, единовременная вместимость курорта будет составлять 5 тыс. человек. Общая площадь курорта вместе с парковочными местами составляет 90 тыс. кв. м. В компании заявляют, что «Баденленд» — это первый в регионе пример масштабной трансформации классического торгового центра в «городской курорт».

В декабре компания Baden Family подала заявку в Книгу рекордов России — внутренний бассейн «Баденленда» может стать самым крупным крытым бассейном России.

Ранее сообщалось, что объем финансирования составил более 2,1 млрд руб.

