Сбер вложит 2 млрд рублей в акватермальный комплекс «Баденленд» в Екатеринбурге

Сбер профинансировал строительство акватермального комплекса «Баденленд» в Екатеринбурге, на месте бывшего ТРЦ «Комсомолл», сообщили в пресс-службе компании. Объем финансирования составил более 2,1 млрд рублей. Кредитная линия открыта для компании группы Baden Family.

На первом этаже комплекса разместятся термальный центр с бассейнами, зона с морской водой, рестораны и места для отдыха. Запуск этой части проекта планируется к концу года.

На втором и третьем этажах будут построены SPA-комплекс, бани народов мира, детские зоны и зоны спокойного отдыха. Четвертый и часть третьего этажа займёт апарт-отель. Общая площадь комплекса превысит 90 тыс. кв.м. Весь комплекст планируется запустить через несколько лет.

«Баденленд» – это масштабный и интересный проект редевелопмента бывшего торгового центра. За пределами российских курортов такие акватермальные комплексы - редкость, что дает проекту преимущество«,— отметил Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка

Полина Бабинцева