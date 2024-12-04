В Екатеринбурге вместо ТЦ «КомсоМолл» откроют трехэтажные термы «Баденленд»

В Екатеринбурге в здании ТЦ «КомсоМолл» на дублере Сибирского тракта откроется термальный курорт «Баденленд». Площадку показали мэру города Алексею Орлову, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТРК "Комсомолл" / vk.com Фото: ТРК "Комсомолл" / vk.com

Общая площадь «Баденленда» должна составить 90 тыс. кв. м. На первом этаже разместят термальный бассейн площадью 1,2 тыс. кв. м, банный комплекс, зону отдыха с морской водой. Там также появятся пивные термы, пивоварня и ресторан. На втором этаже расположатся SPA, зона Wellness и грязелечебница. Третий этаж отведут под парк развлечений для детей и апартаменты.

«Уверен, что при успешной реализации этого проекта термальные курорты будут востребованы не только у жителей Екатеринбурга и нашей агломерации, но и у приезжающих туристов. Немалая часть туристов приезжает именно за получением рекреационно-оздоровительных услуг»,— сказал Алексей Орлов.

Напомним, о планах по строительству комплекса сообщили в марте 2024 года. Заниматься строительством будет компания «Источник девелопмент».

Анна Капустина