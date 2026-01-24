Бастрыкин предложил уголовно наказать судью за оправдательный приговор мигранту

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного суда по факту вынесения оправдательного приговора в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной Думы РФ»,— указано в сообщении СКР. «Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение»,— добавили в ведомстве.

В июле 2024 года мигранты в Самаре напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева, ему разбили голову бутылкой. По словам депутата, он заметил конфликт мигрантов с местными жителями и хотел разнять драку. В конце декабря 2025 года Промышленный районный суд Самары оправдал одного из трех подозреваемых. Второй был осужден на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства, третий — на два года и десять месяцев в колонии-поселении.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы. Михаил Матвеев просил суд лишить мигрантов свободы на 15 лет, 10 лет и четыре года.