Нефтебазу в Пензе тушат второй день после атаки БПЛА

В тушении нефтебазы в Пензе задействовано 150 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и более 40 единиц техники, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Пожар тушат второй день.

Как пояснил господин Мельниченко, нефтепродукты должны полностью выгореть. Главная задача — не допустить распространения огня. «Бороться приходится не только с пламенем, но и с холодом. Для спасателей оборудован пункт обогрева»,— рассказал губернатор в Telegram.

Пожар начался 23 января во время атаки БПЛА. Никто не пострадал. Изначально было задействовано 46 пожарных, за сутки их группировка выросла более чем втрое.