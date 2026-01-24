Китай нарастил импорт золота из России до рекорда

По итогам 2025 года стоимость поставок золота из России в Китай выросла почти в 15 раз, до $3,29 млрд. Физический объем поставок увеличился в 9 раз, до 25,3 тонны. Оба показателя стали рекордом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные таможни КНР.

В основном китайцы закупают у России золото в форме слитков. В прошлом году поставки были в феврале, марте, а также в октябре-декабре. В декабре импорт составил $1,35 млрд (10 тонн), что тоже стало историческим максимумом.

В 2025 год Россия вошла в десятку главных поставщиков золота в КНР, поднявшись с 11-го места на седьмое. В топ-5 вошли Швейцария ($25,73 млрд), Канада ($11,06 млрд), ЮАР ($9,42 млрд), Австралия ($8,77 млрд) и Киргизия ($4,95 млрд).

На этой неделе стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года обновила исторический максимум, превысив отметку в $4950 за тройскую унцию. С начала года подорожание составило 9,5%. В числе причин роста — жесткие действия в отношении Венесуэлы со стороны США.

Подробности — в материале «Ъ» «Драгоценная Гренландия».