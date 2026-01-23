Стоимость золота впервые превысила $4950 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив отметку в $4950 за тройскую унцию.

По данным торгов на 02:01 мск, цена золота составляла $4950,01 за тройскую унцию (+0,75%). К 02:26 мск стоимость драгметалла замедлила рост до $4948,1 (+0,71%).

Стоимость золота продолжает обновлять рекорды с декабря 2025 года. Bloomberg писало, что подорожание драгметаллов связано с обострением геополитической напряженности.

