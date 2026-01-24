Открыт набор волонтеров на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Волонтеров начали набирать на Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге по решению президента Владимира Путина, сообщили в уральском полпредстве. В мероприятии примут участие около 10 тыс. представителей из разных стран мира. Фестиваль пройдет в сентябре.

Для обеспечения работы фестиваля ведется набор волонтеров. Они будут задействованы в 17 направлениях, включая аккредитацию участников, логистику, сопровождение иностранных делегаций и создание медиа-контента.

Заявки на волонтерскую работу принимаются до 31 марта. Участие в фестивале предполагает активное участие в организации и проведении мероприятий. Сообщалось, что к организации фестиваля планируют привлечь порядка 2 тыс. волонтеров, из них 500 человек из Свердловской области.

Ранее уральский полпред Артем Жога провел встречу с первым заместителем главы МВД Александром Горовым и обсудил проведение фестиваля.