Жога: в Екатеринбурге начали подготовку к Международному фестивалю молодежи

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел встречу в Екатеринбурге с первым заместителем главы Министерства внутренних дел России Александром Горовым. Темой встречи стало обеспечение безопасности во время Международного фестиваля молодежи, который планируется провести в городе с 11 по 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО

Полпред отметил, что на фестиваль приедут около 10 тыс. молодежи из России и зарубежных стран. Они будут посещать культурные и развлекательные объекты Екатеринбурга, включая театры, музеи и кафе. «Важно обеспечить всестороннюю безопасность гостей и горожан - как на площадках фестиваля, так и в сфере общественного правопорядка»,– подчеркнул он.

Под фестиваль будут задействованы ключевые инфраструктурные объекты города. В их числе Дворец водных видов спорта, кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском, международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» и ледовая арена УГМК.

Как сообщили в департаменте информационной политики, к организации фестиваля привлекут порядка 2 тыс. волонтеров, из них 500 человек из Свердловской области.

Напомним, указ о проведении фестиваля в Екатеринбурге подписал президент Владимир Путин в конце прошлого года.

Полина Бабинцева