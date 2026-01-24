МВД назвало регионы, где больше всего погибших в ДТП в 2025 году

Больше всего погибших в ДТП в 2025 году было в Туве, на Алтае и в Орловской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные МВД. Меньше всего граждан погибло в авариях в Москве, а также в Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

Как сообщал «Ъ», в общей сложности за прошлый год в России произошло 128 тыс. ДТП, что на 3,1% меньше, чем в 2024 году. В этих авариях погибло 13,9 тыс. человек, 158 тыс. было ранено. В топ-5 субъектов, где количество жертв на дорогах выросло, попали Костромская (+65%), Еврейская автономная (+45%), Орловская (+22%) и Астраханская (+18,8%) области. Число погибших сократилось заметнее всего в Ненецком автономном округе (–75% год к году), Чукотке (–66%), Чечне (–56%), Сахалине (–54%) и ЯНАО (–47%).

Что изменится в новом году в жизни водителей и других участников движения — в материале «Ъ».