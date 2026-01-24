МИД: прекращение преследований УПЦ остается одним из ключевых условий мира

Прекращение преследований Украинской православной церкви (УПЦ) остается одним из важнейших условий урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-служба МИД России «Известиям».

«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения, — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса»,— написано в комментарии ведомства.

В сентябре 2025 года госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск о прекращении деятельности Киевской метрополии УПЦ, которую власти страны признали аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ). В декабре суд по ликвидации УПЦ отложили на неопределенный срок. В том же месяце Верховный суд Украины отказал в блокировке имущества УПЦ.