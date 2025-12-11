Суд по ликвидации УПЦ на Украине отложили на неопределенный срок

Заседание в Шестом апелляционном суде Киева о ликвидации Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) отложили на неопределенный срок. Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат митрополии Никита Чекман. По его словам, материалы по делу передали в Кассационный суд, когда их направят в апелляционный суд — неизвестно.

«Рассмотрение дела без материалов невозможно, когда передадут материалы — неизвестно, потому суд отложен на неопределенное время»,— сказал господин Чекман.

Иск о запрете Киевской митрополии УПЦ подала Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС). Митрополию обвиняют в аффилиации с Русской православной церковью (РПЦ). Заседания по делу длятся с сентября. До этого УПЦ давалось девять месяцев, чтобы полностью разорвать связи с Московским патриархатом. При этом митрополия неоднократно заявляла о своей полной независимости от РПЦ и осуждала действия российской армии на Украине.

Если суд примет решение о ликвидации УПЦ, она лишится статуса юрлица и потеряет правосубъектность. Общины и церковные приходы потеряют центр, однако полностью на территории Украины их запрещать не будут. Последнее заседание по делу прошло 30 октября. Никита Чекман сообщал, что суд удовлетворил ходатайства Киевской митрополии — она запросила документы, которые легли в основу исследований ее деятельности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подсудная вера».