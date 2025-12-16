Верховный суд Украины отказал в блокировке имущества УПЦ

Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Госслужбы страны по этнополитике и свободе совести на отказ суда низшей инстанции запретить канонической Украинской православной церкви (УПЦ) распоряжаться своим имуществом. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман.

«Это решение подтверждает безосновательность попыток некоторых чиновников использовать необоснованные ограничительные меры по отношению к религиозной организации»,— написал Никита Чекман в Telegram-канале.

Прежде в требовании запретить УПЦ распоряжаться своим имуществом отказал Шестой апелляционный суд в Киеве. После этого Гослужба Украины по этнополитике попыталась оспорить это решение в Верховном суде на основании того, что в настоящий момент продолжается процесс по иску о запрете УПЦ.

Лусине Баласян