Выставка «40 лет вместе с городом», концерт «В ритме цыганского свинга» и шоу барабанщиков

Когда откроется выставка «40 лет вместе с городом», посвященная юбилею со дня открытия новосибирского метрополитена, где пройдет концерт «В ритме цыганского свинга» и что ждет гостей на шоу барабанщиков.

24 января (суббота)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ЦК 19 открылась фотовыставка «Проходя мимо» Бориса Степаненко. Автор исследует поэзию повседневности: превращение мимолетных городских впечатлений в законченные визуальные высказывания. В экспозиции представлено более 50 фотографий. Начало в 12:00.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Загадочные истории Агаты Кристи», посвященный произведениям «королевы детектива». Выступление пройдет рамках цикла «Читаем детективы при свечах». На сцену выйдут мастера художественного слова — Дарья Волисова, Юлия Кириллова, Алексей Терехов и Вадим Тихоненко, а также музыканты Анна Вараксина (сопрано), Николай Литвинцев (тенор) и Герман Уколов (фортепиано). Начало в 21:00.

25 января (воскресенье)

В Доме джаза пройдет шоу барабанщиков. На сцене выступит артист Новосибирской государственной филармонии Евгений Суворов с ансамблем студентов музыкального колледжа НМК им. Мурова. Они исполнят сольные номера, написанные специально для барабанщиков. Начало в 18:00.



В книжном магазине «Карта Мира» состоится лекция «И при чем тут Гомер? "Одиссея" в текстах Ласло Краснахоркаи». Ее проведет филолог и преподаватель литературы Сергей Васильев. Лектор расскажет о наиболее известных трактовках гомеровской истории и подробно остановится на том, как сюжет об Одиссее преломляется в творчестве нобелевского лауреата Ласло Краснахоркаи. Начало в 15:00.

26 января (понедельник)

Фото: American Film Institute; Libra Films

В Центре культуры и отдыха «Победа» покажут первую полнометражную кинокартину Дэвида Линча «Голова-ластик». Фильм был выпущен в 1977 году и впоследствии стал классикой кинематографа XX века. Дэвид Линч описывал свое произведение как «сон о темных и тревожных вещах» и считал его своим «самым духовным фильмом». Начало в 19:00.

27 января (вторник)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Вселенная Моцарта». На сцене выступят филармонический камерный оркестр и Новосибирская хоровая капелла. К 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта музыканты исполнят шедевры мирового наследия, которое оставил австрийский композитор. Начало в 19:00.

28 января (среда)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В НОВАТе покажут одноактные балеты «Шепот» (Ssss) и «Радио и Джульетта» (Radio and Juliet). В постановке переплетены шекспировский сюжет с альтернативной рок-музыкой Radiohead, ноктюрнами Фридерика Шопена и современной хореографией. Начало в 19:00.

В Доме ученых СО РАН откроется выставка графических работ Татьяны Вишневской. Художница родилась в Алма-Ате, но большую часть жизни прожила в Академгородке, где работала в вычислительном центре. Однако в 1990-е годы вслед за мужем, математиком Михаилом Вишневским, переехала в маленький бразильский город Кампос. Здесь она впервые начала рисовать, изображая заснеженные дворы Сибири и колоритные места Бразилии. Начало в 10:00.

Фото: Трахман Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Новосибирском государственном музее откроется выставка «40 лет вместе с городом», приуроченная к юбилею метрополитена. Это более 100 экспонатов, связанных с историей новосибирского метро. Особое место в экспозиции занимают «ключи от станций» — символические объекты, олицетворяющие каждую станцию метро и подчеркивающие их индивидуальность. Новосибирский метрополитен был открыт 7 января 1986 года. Движение поездов началось на участке «Красный проспект» — «Студенческая». Начало в 12:00.

29 января (четверг)

В Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет спецпоказ фильма «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна. Сеанс будет сопровождаться живой экспериментальной музыкой аудиовизуального художника Евгения Гаврилова. Начало в 19:00.

В клубе «Ночь» пройдет концерт «В ритме цыганского свинга». Гостей ожидают выступления ярких представителей джазовой сцены — Константина Молодцова (кларнет), Юрия Иушина и Андрея Трофимова (гитары), Владислава Третьякова (контрабас) и Екатерины Лыжиной (скрипка). Начало в 20:00.

30 января (Пятница)

В пространстве «АртЕль» проходит выставка «Это Я» от творческого клуба «Витраж». Экспозиция раскрывает путь движения человека, показывая сомнения, страхи и смелость быть собой. Начало в 12:00.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

На сцене НОВАТа покажут балет «Собор Парижской Богоматери» — одно из самых знаменитых творений французского хореографа Ролана Пети. Постановка, вдохновленная одноименным романом Виктора Гюго, будет представлена совместно с Les Ballets Roland Petit. Роли исполнят: Екатерина Забровская (Эсмеральда), Роман Полковников (Квазимодо), Никита Ксенофонтов (Фролло), Николай Мальцев (Феб). Начало в 19:00



Александра Стрелкова