Две европейские авиакомпании приостановили полеты на Ближний Восток

Французская авиакомпания Air France и нидерландская KLM приостановили полеты в страны Ближнего Востока. В их числе Иран, Ирак, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Как передает издание NU, авиакомпания KLM в качестве причины назвала обеспечение безопасности пассажиров и экипажей. Решение о приостановке полетов будет пересматриваться в зависимости от развития политической обстановки в регионе.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана направляется «много американских кораблей». По его словам, Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в регионе «на всякий случай».