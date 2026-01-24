ЦБ: резкое снижение ключевой ставки разгонит инфляцию

Резкое снижение ключевой ставки может существенно разогнать инфляцию, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, отвечая на вопросы в Telegram-канале регулятора.

«Когда Банк России повышает ключевую ставку, спрос в экономике снижается, а вместе с ним замедляется и рост цен … И наоборот: когда ставка низкая, деньги дешевые, все больше берут кредиты и тратят, спрос растет быстрее возможностей расширять производство, и цены начинают расти»,— сказал господин Заботкин (цитата по ТАСС).

Как добавил зампред ЦБ, для бизнеса в долгосрочной перспективе больше негативных последствий вызывает высокая инфляция, а не высокая ключевая ставка. Он пояснил, что при быстром и непредсказуемом росте цен компании не могут планировать будущие доходы и расходы. Инвесторы и кредиторы, в свою очередь, требуют большую премию за риск.

В декабре 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. В конце того же месяца регулятор сообщил, что в снижении ключевой ставки могут потребоваться паузы из-за рисков роста инфляции. С 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26%, в годовом выражении — 6,4%. По итогам 2025 года показатель составил 5,59%.