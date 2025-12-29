Банк России сообщил о вероятной необходимости пауз в снижении ключевой ставки

В снижении ключевой ставки Банку России могут потребоваться паузы. При этом для стабилизации инфляции на цели нужен продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, указано в резюме обсуждения ключевой ставки на сайте регулятора.

«При обосновании отсутствия направленного сигнала об изменении ключевой ставки на следующих заседаниях участники отметили, что на прогнозном горизонте преобладают проинфляционные риски»,— указано в документе.

При этом сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне до марта в условиях замедления роста экономики может оказаться неоправданным и привести к чрезмерному ее охлаждению и существенному отклонению инфляции вниз от цели, следует из резюме. Циклические колебания выпуска необходимо минимизировать для устойчивой стабилизации инфляции, сообщил Банк России.

19 декабря Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16% годовых. Согласно скорректированному сценарию регулятора на три года, ключевая ставка составит 13-15% в 2026 году. В 2027-2028 годы показатель может опуститься до 7,5-8%.