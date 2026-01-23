Генпланом Новороссийска под многоэтажную застройку предусмотрено 224 га

В Новороссийске, согласно генплану, под многоэтажное жилищное строительство предусмотрено 224 га. Большая часть земель — 104 га — расположена в Южном районе, рассказал глава города Андрей Кравченко на пресс-конференции. Еще 108 га, представляющие интерес для девелоперов, расположены в Приморском районе, 12 га — в Новороссийском районе, в районе хутора Семигорского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Каждый месяц ко мне обращаются инвесторы, которым интересны эти территории. Но ни один договор комплексного развития территорий (КРТ) не будет подписан, это принципиальная позиция. Поручение губернатора будет выполнено на 100%», — рассказал господин Кравченко.

В 2024 году глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил заморозить новое строительство в Новороссийске из-за дефицита воды. «Почему мы строим новые микрорайоны в Новороссийске, если воды не хватает? Разрешения выдаем. Геленджик заморозил строительство из-за дефицита воды. Значит, моя позиция — пока строить не нужно. Новороссийск не резиновый»,— заявил глава региона в ходе прямой линии.

Для решения проблемы дефицита воды в Новороссийске власти направили 1,8 млрд руб. на модернизацию сетей водоснабжения, износ которых превышает 70%. Также запланирована реконструкция Неберджаевского водохранилища (собственный источник города). Кроме того, идет строительство нового магистрального водовода ТГВ.

Наталья Решетняк