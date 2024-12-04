Губернатор Кубани: «Новороссийск не резиновый»

Вопрос о заморозке нового строительства в Новороссийске поставил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии. Такая реакция последовала после того, как вице-губернатор Евгений Пергун доложил о ситуации с водоснабжением города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

По его словам, сегодня Новороссийск питают три источника: Неберджаевское водохранилище, которое должно давать 20 тыс. кубов в сутки, но по факту воды там нет; Пенайские источники — 1,5 тыс. кубов вместо 25 тыс. кубов; и ТГВ — 115 тыс. кубов. Последний источник увеличил подачу воды благодаря завершению первого этапа реконструкции водовода, запуск второй 30-километровой нитки ТГВ увеличит подачу воды на Новороссийск еще на 15–20 тыс. кубов в сутки, однако в перспективе не решит проблему дефицита воды в городе. По словам Евгения Пергуна, в следующем году необходимо начинать проектирование второй нитки ТГВ от Крымска до Новороссийска и реконструировать водозабора в станице Троицкой, что обеспечит дополнительно 30–40 тыс. кубов для абонентов Троицкого группового водовода. Это важно с учетом пересыхания собственных питьевых источников Новороссийска.

«Вы заверяли, что реконструкция ТГВ закроет потребность города в воде. Получается, этой воды не хватит?» — уточнил губернатор.

«Абсолютно верно»,— ответил Евгений Пергун.

«Тогда почему мы строим новые микрорайоны в Новороссийске, если воды не хватает? Разрешение выдаем. Кто нас умными назовет? Геленджик заморозил строительство из-за дефициты воды. Почему позиция Новороссийска такая? Значит, моя позиция — пока строить не нужно. Новороссийск не резиновый»,— заявил глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что в ближайшее время приедет в Новороссийск, чтобы оценить ситуацию на месте.

Наталья Решетняк