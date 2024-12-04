Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Кубани: «Новороссийск не резиновый»

В Новороссийске могут заморозить новое строительство из-за дефицита воды

Вопрос о заморозке нового строительства в Новороссийске поставил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии. Такая реакция последовала после того, как вице-губернатор Евгений Пергун доложил о ситуации с водоснабжением города-героя.

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

По его словам, сегодня Новороссийск питают три источника: Неберджаевское водохранилище, которое должно давать 20 тыс. кубов в сутки, но по факту воды там нет; Пенайские источники — 1,5 тыс. кубов вместо 25 тыс. кубов; и ТГВ — 115 тыс. кубов. Последний источник увеличил подачу воды благодаря завершению первого этапа реконструкции водовода, запуск второй 30-километровой нитки ТГВ увеличит подачу воды на Новороссийск еще на 15–20 тыс. кубов в сутки, однако в перспективе не решит проблему дефицита воды в городе. По словам Евгения Пергуна, в следующем году необходимо начинать проектирование второй нитки ТГВ от Крымска до Новороссийска и реконструировать водозабора в станице Троицкой, что обеспечит дополнительно 30–40 тыс. кубов для абонентов Троицкого группового водовода. Это важно с учетом пересыхания собственных питьевых источников Новороссийска.

«Вы заверяли, что реконструкция ТГВ закроет потребность города в воде. Получается, этой воды не хватит?» — уточнил губернатор.

«Абсолютно верно»,— ответил Евгений Пергун.

«Тогда почему мы строим новые микрорайоны в Новороссийске, если воды не хватает? Разрешение выдаем. Кто нас умными назовет? Геленджик заморозил строительство из-за дефициты воды. Почему позиция Новороссийска такая? Значит, моя позиция — пока строить не нужно. Новороссийск не резиновый»,— заявил глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что в ближайшее время приедет в Новороссийск, чтобы оценить ситуацию на месте.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...