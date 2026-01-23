Пять человек пострадали при ударе дрона ВСУ по служебному автобусу в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево в Грайворонском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате удара пострадали пять мирных жителей.

Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии — ему проводят операцию. После оказания помощи одну из женщин направят в городскую больницу № 2 Белгорода, еще двое пострадавших продолжат лечение амбулаторно.

Пятому пострадавшему, получившему баротравму, оказали помощь в Борисовской ЦРБ. Для дополнительного обследования бригада скорой помощи транспортирует его в медицинское учреждение Белгорода.

По данным властей, за прошедшие сутки Белгородская область подверглась массированным атакам: по девяти муниципалитетам было выпущено не менее 45 беспилотников и 18 боеприпасов. В результате пострадал один человек, повреждены семь частных домов и шесть автомобилей.