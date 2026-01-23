Один человек пострадал из-за атак 45 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась массированным атакам ВСУ. Не менее 45 беспилотников и 18 боеприпасов выпустили по девяти муниципалитетам региона. В итоге пострадал один человек, повреждены семь частных домов и шесть автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Мирный житель пострадал в районе села Архангельское Шебекинского округа при атаке беспилотника на автомобиль. Его транспортировали в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу. Также вчера в Шебекинскую ЦРБ обратился пострадавший от атаки дрона в том же населенном пункте 21 января. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения ног. Пациент отказался от госпитализации после того, как получил медпомощь.

В городе Шебекино вследствие удара беспилотника в частном домовладении поврежден забор, в еще одном выбиты окна и посечен фасад. Также повреждена линия электропередачи (ЛЭП). В селе Вознесеновка от атаки дрона пострадали «Газель», чердачное помещение, остекление, фасад и забор дома. В селе Новая Таволжанка повреждены ЛЭП, выбиты окна и повреждена внутренняя отделка частного дома. В селе Мешковое от атак двух дронов пострадали три частных дома и легковой автомобиль. В результате ударов БПЛА в селах Архангельское и Максимовка повреждены по одному автомобилю. Сегодня утром беспилотник ударил по объекту инфраструктуры в селе Мешковое — несколько населенных пунктов обесточены. Восстановление электроэнергии начнется после согласования с Минобороны. Всего муниципалитет подвергся атакам 19 БПЛА.

Сутками ранее ВСУ выпустили по Белгородской области 48 БПЛА и 35 боеприпасов — пострадали три человека.

Кабира Гасанова