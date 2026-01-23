Мэр Новороссийска: идет поиск источников финансирования Северного обхода

Проект Северного обхода Новороссийска находится на стадии поиска источников финансирования. Об этом сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко во время пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / yamenskov_a_i / 27386 Фото: t.me / yamenskov_a_i / 27386

«На сегодняшний день работа усиленно идет. Самая большая сложность — это понимание источников финансирования», — заявил мэр.

Северный обход планируется реализовать в два этапа. Первая очередь протяженностью 16,6 км разгрузит промышленную зону города и соединит тремя хордами всю портовую инфраструктуру. Вторая очередь свяжет трассу с селом Виноградное за Кабардинкой. По словам господина Кравченко, есть сомнения относительно концепции второго этапа.

«Думаю, в ближайшее время появится информация об источниках финансирования, о сроках реализации, которые, я уверен, будут максимально сжатые. Мы прекрасно понимаем, что без Северного обхода нам не решить транспортные проблемы в Новороссийске. И это понимают на всех уровнях. Проект серьезный. Ждем информацию», — подчеркнул мэр.

Он привел статистику транзитного потока: ежедневно через Новороссийск проходят 35 тыс. автомобилей, а в летний период — 70 тыс.

Проект «Северный обход» свяжет поселок Верхнебаканский с федеральной трассой М4-Дон вблизи села Виноградное, расположенного за Кабардинкой. В рамках проекта планируется построить три съезда в город: Автомобильная дорога, ведущая к Новороссметаллу, от ПК 70+00 до улицы Заводской; Автомобильная дорога, ведущая на улицу Мефодиевскую, от ПК 135+50 до улицы Мефодиевской; Автомобильная дорога, ведущая к Новороссцементу, от ПК 166+00 до улицы Пограничной.

Наталья Решетняк