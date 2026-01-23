Стармер счел оскорбительными слова Трампа о роли союзников в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал оскорбительными заявления президента США Дональда Трампа о том, что союзники Вашингтона якобы «отсиживались в тылу» во время войны в Афганистане. Его слова приводит Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Alberto Pezzali / AP Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Я не удивлен, что они причинили такую боль близким убитых и раненых»,— заявил господин Стармер.

Премьер-министр призвал Дональда Трампа извиниться перед семьями британских ветеранов Афганистана, отметив, что многие из них получили тяжелые ранения в ходе боевых действий. При этом Кир Стармер подчеркнул важность сохранения тесных связей между Лондоном и Вашингтоном.

Дональд Трамп в интервью Fox News заявлял, что союзники США в Афганистане находились вдали от линии фронта, несмотря на присутствие своих войск. Эти слова вызвали критику со стороны британских военных, политиков и общественности.