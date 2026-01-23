Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Британии раскритиковали Трампа за высказывания о потерях в Афганистане

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова, «умаляющие жертву» британских солдат в Афганистане. Реакция политиков и семей ветеранов на заявления американского президента была единодушно негативной, пишет The Guardian.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Президент ошибался, преуменьшая роль войск НАТО, включая британские силы в Афганистане… Мы невероятно гордимся нашими вооруженными силами и жертвами, которые они принесли»,— сообщил представитель офиса премьер-министра Великобритании.

В интервью Fox News Трамп заявил, что войска НАТО в Афганистане «находились в стороне от передовой». «Они прислали войска… они держались немного позади, не на передовой»,— сказал он.

Критики отмечают, что в Афганистане погибли 457 британских военнослужащих, а Дональд Трамп в прошлом избежал призыва во Вьетнам по медицинским показаниям. Лидер консерваторов Кеми Баденох назвала его комментарии чушью. «Это окончательное оскорбление»,— сказала мать тяжелораненого ветерана Дайан Дерни.

Основной закон Афганистана

Первые городские поселения на территории Афганистана стали появляться около 3000 г. до н. э. Тогда регион заселили представители индо-иранских этнических групп.

Фото: Reuters

С VI века до н.э. и до начала Средневековья контроль над территорией Афганистана переходил от одного государства к другому. Среди них были персидские и индийские империи, эллинистические государства. Некоторое время Афганистан находился под властью племен скифов и гуннов

Фото: Reuters

Около 650 г. н.э. началось арабское вторжение в Афганистан. Арабы принесли в регион ислам, однако он распространился по всей территории Афганистана лишь в IX веке, когда была завоевана восточная часть страны

Фото: wikipedia.org

До середины XVIII века Афганистан находился в состоянии феодальной раздробленности, поделенный на многочисленные ханства. В 1747 году пуштуны основали Дурранийскую империю, которую часто рассматривают как предшественника современного Афганистана

Фото: wikimedia.org

До середины XVIII века Афганистан находился в состоянии феодальной раздробленности, поделенный на многочисленные ханства. В 1747 году пуштуны основали Дурранийскую империю, которую часто рассматривают как предшественника современного Афганистана

Фото: Reuters

В ходе второй англо-афганской войны (1878—1881 гг.) страна потеряла свою независимость, и на ее территории был установлен марионеточный режим

Фото: Reuters

После Третьей англо-афганской войны 1919 года, окончившейся поражением британцев, Афганистан провозгласил независимость

Фото: Reuters

С 1933 года королем страны становится Мухаммед Захир Шах. Он объявил о нейтралитете страны во время Второй мировой войны, наладил отношения с СССР и США

Фото: Reuters

В 1973 году в Королевстве Афганистан произошел переворот под предводительством бывшего премьера страны Мухаммеда Дауда. Страна была провозглашена республикой

Фото: Reuters

Дауд изгнал из Афганистана советских военных и политических советников и начал реформы, но в 1978 году в результате военного переворота был убит. К власти пришел генсек марксистской Народно-демократической партии Афганистана Нур Мухаммед Тараки

Фото: Reuters

Ошибки проводимой партией политики «революционного нетерпения» привели к массовому недовольству режимом и росту вооруженного сопротивления. В стране начались восстания исламистов, в 1978 году переросшие в гражданскую войну

Фото: Reuters

Противостояние в высших эшелонах власти привело к убийству Тараки. Приход к власти Хафизуллы Амина и начало репрессий в стране не устроили власти СССР. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, спецназовцы штурмовали дворец Амина и убили его

Фото: Reuters

До 1989 года советские войска проводили военную операцию на территории Афганистана против моджахедов, которых политически и финансово поддерживали государства НАТО и богатые исламские страны

Фото: Reuters

В результате войны погибли 15 тыс. советских военнослужащих. После вывода войск СССР гражданская война в Афганистане продолжалась до 1992 года и окончилась победой моджахедов. Борьба между различными группировками продолжилась

Фото: Reuters

В 1994 году среди пуштунов зародилось радикальное движение «Талибан». В 1996 году талибы захватили Кабул и провозгласили основание Исламского Эмирата Афганистан

Фото: Reuters

«Талибан» продолжил введение в Афганистане норм фундаментального ислама. В то же время на севере страны противники талибов основали военное движение «Северный альянс» и фактически независимое государство

Фото: Reuters

После терактов 11 сентября 2001 года власти США при поддержке стран НАТО приняли решение о вторжении в Афганистан с целью борьбы с талибами, укрывшими у себя Усаму бен Ладена. Операция «Несокрушимая свобода» началась 7 октября, а ровно через два месяца пал последний оплот талибов, город Кандагар, и движение перешло к партизанской войне

Фото: Reuters

Операция «Несокрушимая свобода» началась 7 октября, а ровно через два месяца пал последний оплот талибов, город Кандагар, и движение перешло к партизанской войне На фото: пакистанцы в Карачи с плакатами в поддержку Усамы бен Ладена во время демонстрации, организованной воинствующий Исламский группировкой

Фото: Reuters

В 2004 году была принята конституция Афганистана, тогда же прошли президентские выборы, на которых победил Хамид Карзай (На фото)

Фото: Reuters

В 2005 году был впервые созван парламент страны. Коалиция начала постепенный вывод войск из Афганистана. В 2011 году было официально объявлено о начале вывода американского контингента из страны. Окончательный вывод войск США запланирован на конец 2014 года

Фото: Reuters

