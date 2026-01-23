Власти Британии раскритиковали Трампа за высказывания о потерях в Афганистане

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова, «умаляющие жертву» британских солдат в Афганистане. Реакция политиков и семей ветеранов на заявления американского президента была единодушно негативной, пишет The Guardian.

«Президент ошибался, преуменьшая роль войск НАТО, включая британские силы в Афганистане… Мы невероятно гордимся нашими вооруженными силами и жертвами, которые они принесли»,— сообщил представитель офиса премьер-министра Великобритании.

В интервью Fox News Трамп заявил, что войска НАТО в Афганистане «находились в стороне от передовой». «Они прислали войска… они держались немного позади, не на передовой»,— сказал он.

Критики отмечают, что в Афганистане погибли 457 британских военнослужащих, а Дональд Трамп в прошлом избежал призыва во Вьетнам по медицинским показаниям. Лидер консерваторов Кеми Баденох назвала его комментарии чушью. «Это окончательное оскорбление»,— сказала мать тяжелораненого ветерана Дайан Дерни.