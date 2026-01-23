Начальника управления ФАДН Сергея Разживина арестовали по делу о мошенничестве

Ессентукский городской суд арестовал начальника управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергея Разживина. Об этом сообщает RTVI. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб бюджету оценивается в 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Разживин

Фото: ФАДН России Сергей Разживин

По информации «Ъ», Сергея Разживина задержали в его квартире в Москве. Он возглавил управление ФАДН по Северному Кавказу, Крыму и Севастополю в сентябре 2023 года. По версии следствия, организация почти два года арендовала по завышенной стоимости помещения, оформленные на знакомую господина Разживина.

Суд также отправил под арест предполагаемую сообщницу господина Разживина — Маргариту Эхилевич. Их арест продлится два месяца. Во время обыска у фигурантов изъяли драгоценности на сумму более 20 млн руб., охотничье оружие, а также автомобили Porsche Cayenne и Tank 500. Общая сумма арестованного имущества составляет около 100 млн руб.

До прихода на госслужбу Сергей Разживин занимался предпринимательской деятельностью. Его фирмы в Ивановской области специализировались на продаже топлива и строительно-монтажных работах. В Тверской области у господина Разживина был гостиничный бизнес.