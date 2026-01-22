Начальник управления ФАДН Сергей Разживин задержан по делу о мошенничестве

В Москве задержан начальник управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Разживин. 45-летнего господина Разживина сотрудники правоохранительных органов задержали в его столичной квартире. Чиновника подозревают в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным источников “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого является Сергей Разживин, возбудило Главное следственное управление СКР по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ. В частности, ими было установлено, что, возглавив открытое в Пятигорске в сентябре 2023 года управление ФАДН по Северному Кавказу, Крыму и Севастополю, чиновник способствовал тому, что его организация на протяжении почти двух лет арендовала по завышенной стоимости помещения, оформленные на близкую знакомую фигуранта. Нанесенный бюджету ущерб оценивается в 20 млн руб. По данным “Ъ”, для дальнейшего расследования материалы этого уголовного дела планируется передать в региональное подразделение СКР по месту совершения преступления. Туда же должен быть доставлен и фигурант, меру пресечения которому изберет местный суд.

О Сергее Разживине известно, что до прихода на госслужбу он занимался предпринимательской деятельностью. В Ивановской области его фирмы продавали оптом топливо, а также специализировались на строительно-монтажных работах. В Тверской области у господина Разживина имелся гостиничный бизнес.

Из Пятигорска в Москву Сергей Разживин был переведен в сентябре 2025 года, возглавив управление мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями.

Олег Рубникович