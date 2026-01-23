Годовая инфляция в Ярославской области в декабре снизилась до 6,25%

В Ярославской области в декабре 2025 года годовая инфляция снизилась и составила 6,25% после 7,54% месяцем ранее. В целом по стране — 5,59%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

Больше всего в декабре подорожало продовольствие. Цены выросли на плодоовощную продукцию, особенно на огурцы, из-за преобладания на рынке тепличной продукции, производство которой дороже. Продолжили дорожать куриные яйца в связи со снижением уровня предложения этой продукции, вызванного приостановкой региональным производителем поставок из-за вспышки заболевания. При этом цены снизились на сахар и оливковое масло.

Среди непродовольственных товаров подорожали телерадиотовары, бытовая техника, средства связи и компьютеры из-за высокого спроса в преддверии праздников, а также парфюмерно-косметические товары. Вместе с тем подешевели строительные материалы из-за снижения спроса.

Услуги в декабре подорожали умеренно. Больше всего цены выросли на услуги организаций культуры из-за роста посещаемости, что позволило переносить возросшие издержки в цены. Также подорожали услуги по ремонту и техобслуживанию бытовой техники из-за роста затрат на комплектующие и аренду помещений, при этом из-за укрепления рубля подешевел зарубежный туризм, в том числе поездки в Турцию и страны Юго-Восточной Азии.

Алла Чижова