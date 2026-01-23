Прокуратура Испании закрыла дело о домогательствах против Хулио Иглесиаса

Прокуратура Испании закрыла дело по жалобе, поданной одной из НКО против Хулио Иглесиаса от имени двух его бывших сотрудниц. Они обвинили артиста в сексуальных домогательствах и насилии. Об этом пишет газета El Pais.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хулио Иглесиас (в центре)

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters Хулио Иглесиас (в центре)

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Ведомство сослалось на «отсутствие юрисдикции испанских судов». Предполагаемые противоправные действия произошли в 2021 году за пределами Испании — в Доминиканской Республике и на Багамах. В прокуратуре подчеркнули, что Испания не вправе расследовать преступления, совершенные за рубежом, если отсутствуют существенные связи с территорией страны. В частности, заявительницы не являются гражданками Испании, не проживают в ней и не ведут здесь «центр жизни, интересов или деятельности».

Жалобу в начале января подала организация Women’s Link Worldwide, сославшись на испанское гражданство Иглесиаса. Одна из заявительниц утверждала, что на нее оказывали давление с целью вступления в сексуальные отношения, вторая — что подвергалась домогательствам. Эти эпизоды ранее были описаны в журналистском расследовании, опубликованном 13 января электронным изданием elDiario.es совместно с Univision Noticias.

Прокуратура предоставила женщинам статус защищенных свидетелей и допросила их дистанционно, однако пришла к выводу об отсутствии у себя компетенции. Сам Иглесиас обвинения отвергал.

Хулио Иглесиас — один из самых коммерчески успешных артистов в истории. Он продал более 300 млн копий альбомов и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как исполнитель, продавший наибольшее число пластинок на разных языках. В 1970 году занял четвертое место на конкурсе «Евровидение» с песней Gwendolyne.