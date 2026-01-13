elDiario.es: Хулио Иглесиаса обвинили в домогательствах

Две женщины утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны испанского певца Хулио Иглесиаса, когда работали в его особняках в Доминиканской Республике и на Багамах. Об этом сообщила испанская электронная газета elDiario.es, опубликовавшая расследование совместно с Univision Noticias. По версии издания, инциденты произошли в 2021 году, артисту тогда было 77 лет. Одна женщина работала домработницей, другая — физиотерапевтом.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Журналисты elDiario.es и Univision Noticias пытались получить комментарий у господина Иглесиаса и его адвоката, но ответа не последовало. В публикации также говорится, что одна из бывших сотрудниц артиста назвала обвинения «выдумками». Она заявила, что испытывает к нему лишь «благодарность, восхищение и уважение», описав его как «скромного, щедрого, настоящего джентльмена и очень уважительного по отношению ко всем женщинам».

82-летний Хулио Иглесиас — один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей: на его счету несколько десятков альбомов. У певца восемь детей, один из них — Энрике Иглесиас, также ставший известным исполнителем.