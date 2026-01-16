Испанский певец Иглесиас прокомментировал обвинения в домогательствах

Испанский певец Хулио Иглесиас прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, опубликованные в материале газеты elDiario.es. Артист отрицает обвинения его двух бывших сотрудниц, работавших в особняках Иглесиаса в Доминиканской Республике и на Багамах.

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Хулио Иглесиас

«Я отрицаю, что когда-либо применял насилие, принуждение или неуважение к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне огромную печаль»,— написал артист в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

13 января испанская электронная газета elDiario.es совместно с Univision Noticias опубликовала расследование о домогательствах и насилии Хулио Иглесиаса в отношении его бывших домработницы и физиотерапевта. По информации издания, инциденты произошли в 2021 году.

За время музыкальной карьеры Хулио Иглесиас выпустил более 300 миллионов копий своих альбомов. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как музыкант, продавший самое большое количество альбомов на разных языках мира, включая итальянский, французский, португальский, испанский и английский. В 1970 году с песней Gwendolyne занял четвертое место в музыкальном конкурсе «Евровидение».