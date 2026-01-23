Кубанский производитель дверей «Феррони» сообщил о выходе из дефолта

Генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова обратилась к инвесторам с заявлением о погашении выпуска облигаций БО-02, а также аккумуляции средств для погашения облигаций выпуска БО-П01. Обращение руководителя компании опубликовано на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ранее мы оповещали вас о своих планах по выходу из дефолта через реструктуризацию облигационного долга по двум выпускам и проведение по ним общих собраний владельцев облигаций. Однако ситуация изменилась, и нам уже удалось произвести погашение выпуска БО-02, а также аккумулировать средства для погашения выпуска БО-П01. После решения ряда технических вопросов мы будем готовы выйти на погашение — рассчитываем, что это произойдет самое позднее в середине февраля»,— говорится в обращении госпожи Павловой.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в конце октября 2025 года ООО «Феррони» допустило дефолт по облигациям серии БО-П01. Эмитент не смог выплатить доход за 48-й купонный период в размере 150 млн руб. В результате у владельцев ценных бумаг возникло право требовать от компании досрочного погашения облигаций. «Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено в полном объеме по причине отсутствия денежных средств в необходимом количестве для погашения остаточной номинальной стоимости биржевых облигаций»,— заявили тогда в холдинге.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Феррони» зарегистрировано в 2006 году в поселке Агроном Динского района Краснодарского края. Уставный капитал общества — 15,8 млн руб. Бенефициаром является Евгений Кузнецов. Выручка компании за второй квартал 2025 года составила 59,9 млн руб., чистая прибыль — 41 тыс. руб. Кредиторская задолженность компании на конец июня 2025 года составляла 363,8 млн руб. Дебиторская задолженность на тот же период — 566,3 млн руб. Как указано на сайте компании, «Феррони» является крупнейшим производителем металлических входных дверей в Европе (может удовлетворить до 95% спроса на рынке Российской Федерации).

Дмитрий Михеенко