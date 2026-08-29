«Сокращение численности населения не означает автоматически упадка экономики»
Павел Селезнев
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, д. п. н.
Фото: из личного архива
Повышенное внимание к теме депопуляции вполне оправданно. Но масштабы демографических проблем сильно преувеличиваются, а их причины — зачастую искажаются. Стабилизация и последующее сокращение численности населения в принципе являются неизбежным результатом второго демографического перехода. Этот процесс неизменно сопровождает снижение детской смертности, рост уровня образования, урбанизацию, расширение социальных прав и увеличение продолжительности жизни. Сокращение численности населения не означает автоматически упадка экономики, хотя трансформация возрастной пирамиды действительно создает ощутимую нагрузку на пенсионные системы, бюджеты здравоохранения и инфраструктуру ухода за пожилыми людьми, ухудшает ситуацию на рынке труда.
Острота ситуации зависит от скорости изменения демографической структуры и способности институтов адаптироваться к происходящему. Государства, своевременно модернизирующие свои пенсионные и медицинские системы, а также успешно реализовавшие структурные реформы в сфере экономики, эффективно нивелируют большинство возникающих рисков.
Есть примеры успешных государственных инициатив по улучшению ситуации для групп работников, больше других страдающих от влияния депопуляции на рынок труда,— молодых специалистов и предпенсионеров.
Власти Германии, например, создали систему дуального профессионального образования для молодежи и программу «Initiative 50plus» для предпенсионеров. В Дании утверждены законодательные гарантии занятости для представителей молодежи младше 25 лет, а гибкие правила увольнения возрастных работников сочетаются с высоким уровнем их социальной защиты и возможностями переобучения. Российские власти также успешно реализовали ряд мер, снизивших остроту демографического давления на экономику и социальную сферу. Программы материнского капитала и льготной семейной ипотеки помогли сгладить падение рождаемости и снизить уровень детской бедности. Крупным успехом демографической политики стало устойчивое снижение младенческой и детской смертности до исторически минимальных значений, а также системное увеличение продолжительности жизни.
Программы финансового стимулирования рождаемости должны дополняться мерами по развитию инфраструктуры ухода за детьми, повышению доступности жилья, увеличению производительности труда и защите прав наемных работников. Государственная финансовая поддержка часто смещает «календарь рождений» в молодых семьях, но редко меняет общее количество детей, которое женщина рожает на протяжении жизни. Решения об увеличении числа детей семьи принимают на основе оценки долгосрочной стабильности, уверенности в завтрашнем дне, доступности и комфорта социальной инфраструктуры.
Наибольший эффект обеспечивают программы, снижающие косвенные издержки родительства. Развитие доступной и качественной системы яслей и дошкольных учреждений, введение гибких графиков работы, защита трудовых прав женщин после выхода из отпуска по уходу за ребенком и доступность жилой недвижимости позволяют гражданам гармонично совмещать профессиональное развитие и выполнение семейных обязанностей. Сочетание сбережения здоровья трудоспособного населения с привлечением высококвалифицированных мигрантов также позволят нивелировать воздействие негативных демографических факторов.
Миграционное замещение — действенный инструмент оперативного восполнения дефицита трудовых ресурсов, но оно не может служить основным или универсальным решением.
Приток внешних трудовых ресурсов сглаживает структурные провалы на рынке труда и поддерживает функционирование трудоемких отраслей. Но избыточная ставка на миграцию без учета интеграционных механизмов создает риски снижения производительности труда, тормозит автоматизацию производств и усиливает нагрузку на социальную инфраструктуру регионов. Эффективная миграционная политика требует селективной балльной системы отбора, привлечения представителей конкретных профессий, обязательной языковой и правовой адаптации, прозрачного учета трудовых мигрантов.
Взаимосвязь между сокращением рождаемости и новой волной автоматизации, включающей развитие искусственного интеллекта, роботизацию и цифровизацию, с одной стороны, формирует существенные риски, а с другой — открывает возможности для структурной перестройки экономики. Угроза формирования «технологической безработицы» не эфемерна, но ее можно купировать за счет структурных реформ. Это предполагает необходимость массового, планомерного и системного перенаправления высвобождающихся трудовых ресурсов в сферы образования, здравоохранения, науки и высоких технологий.