«Сокращение численности населения не означает автоматически упадка экономики»

Есть примеры успешных государственных инициатив по улучшению ситуации для групп работников, больше других страдающих от влияния депопуляции на рынок труда,— молодых специалистов и предпенсионеров.

Миграционное замещение — действенный инструмент оперативного восполнения дефицита трудовых ресурсов, но оно не может служить основным или универсальным решением.