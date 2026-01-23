В ЦБ не посчитали ситуацию на рынке жилья в 2025 году надуванием пузыря

Оснований говорить о надувании пузыря цен на рынке недвижимости в 2025 году нет, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его оценкам, ситуацию на рынке стабилизировали ограничение льготной ипотеки и жесткая денежно-кредитная политика.

«Восстановление того соотношения зарплат и цен недвижимости, которое мы наблюдали до этого, займет время»,— сказал господин Заботкин (цитата по ТАСС). По данным Росстата на конец третьего квартала, рост цен на жилье на первичном и вторичном рынке составил около 4%. «Во-первых, это ниже, чем инфляция или рост номинальных зарплат. Во-вторых, характерный для периода безадресной льготной ипотеки опережающий рост "первички" прекратился»,— добавил зампред регулятора.

В «старой» Москве стоимость первичного жилья по итогам 2025 года выросла на рекордные за пять лет 29%, достигнув 800 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 12 п. п. больше год к году. При этом на рынке было зафиксировано падение продаж. По данным «Дом.РФ», в 2025 году объем запусков новых многоквартирных объектов в Москве снизился на 29% год к году, до 3,9 млн кв. м.

