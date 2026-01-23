Мусорный полигон в Новороссийске не принимает отходы с прошлого года

В Новороссийске мусорный полигон, который принадлежит ООО «Терра-Н», не принимает отходы с прошлого года. Вместо этого их вывозят на площадку временного накопления, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в ходе пресс-конференции.

Фото: Юрий Березнюк

«Мусор не принимается с прошлого года. Мусор принимают на площадке временного накопления. Как будет получено разрешение на девятую карту, площадку будут высвобождать для того, чтобы завтра реализовывать восьмую карту и карту компостирования»,— рассказал господин Кравченко.

Администрация Новороссийска ожидает получения разрешений на эксплуатацию новых участков мусорного полигона, которые позволят использовать его еще в течение полутора лет. «Думаю, что до 5 февраля будет получено разрешение на эксплуатацию девятой карты и в ближайшее время получим такое же разрешение на восьмую карту»,— сказал Андрей Кравченко.

В 2026 году власти города планируют «закончить все проектные решения», связанные с мусорным полигоном. В ходе его реконструкции планируется произвести дегазацию. Благодаря этому газ из «тела» полигона будет выходить наружу в соответствии с проектными решениями. Это позволит минимизировать риски возгораний на территории, отметил глава города.

«Ъ-Кубань» писал, что Октябрьский районный суд Новороссийска обязал ООО «Терра-Н» устранить экологические нарушения на мусорном полигоне, которые привели к загрязнению реки Цемес. Решение вступило в силу после рассмотрения апелляции в Краснодарском краевом суде.

Дмитрий Холодный