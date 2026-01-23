ПСБ представит модель развития стадиона «Шинник» в Ярославле в текущем году

Сегодня председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели рабочее совещание, на котором утвердили план сотрудничества в 2026 году. Среди ключевых проектов, которые стартуют в этом году,— определение оптимального формата дальнейшего развития стадиона «Шинник» путем его реконструкции или строительства нового на прежнем месте.

«В прошедшем году мы проделали колоссальную работу и заложили фундамент тех преобразований, через которые ПСБ и Ярославская область будут проходить в ближайшие 5 лет. Мы продолжим усиливать наши позиции на банковском рынке региона, а также приступим к созданию комфортной рабочей среды для наших сотрудников. Нам также важно сохранить и приумножить то, чем так богат регион. Легендарный стадион “Шинник“ является важным спортивным объектом, и сейчас он вступает в новый этап более чем 70-летней жизни. В 2026 году мы начнем разработку концепции будущего стадиона и определимся с наиболее приоритетной моделью реализации этого проекта — путем масштабной реконструкции или строительства нового современного объекта. Стадион станет для ФК “Шинник“ и его болельщиков настоящим домом и поможет в достижении новых спортивных вершин, а для всех горожан — современным, комфортным и многофункциональным общественным пространством для спорта, отдыха и массовых мероприятий»,— сказал Петр Фрадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / ТАСС Фото: Александр Казаков / ТАСС

ПСБ сменил прописку с московской на ярославскую, следуя поручению президента Владимира Путина о переезде офисов госкомпаний из Москвы в регионы. 1 апреля 2025 года ПСБ зарегистрировал юридический и налоговый адреса в Ярославле. Для реализации этой масштабной стратегии банк релоцирует в регион более 5 тыс. своих сотрудников и их семей. Ключевая задача ПСБ на этот и последующие годы — создание инфраструктуры для того, чтобы переезд в регион был максимально комфортным. Для этого необходимо строительство жилых и офисных зданий, а также социальных объектов — детского сада, школы, поликлиники и так далее.

Отдельное направление работы банка в рамках переезда — повышение доступности финансовых услуг для жителей региона. Для этого ПСБ наращивает сеть собственных офисов, в том числе нового формата. Сейчас они открыты в 15 районных центрах региона — рост в два раза за 2025 год. В четыре раза увеличилась выдача зарплатных карт — теперь каждый десятый трудоспособный житель Ярославской области получает зарплату на карту ПСБ, а более 1400 ветеранов боевых действий, проживающих в Ярославской области, оформили в офисах банка ПСБ карту-удостоверение «СВОи». На 30% выросли остатки средств ярославцев на депозитах, накопительных счетах, счетах до востребования и так далее, тогда как депозитный портфель клиентов-предпринимателей в ПСБ вырос на 142%. Кроме того, юридическая и налоговая регистрация ПСБ в Ярославле позитивно отразилась на отчислениях в региональный бюджет — по итогам 2025 года они увеличились более чем вдвое в сравнении с 2024 годом.