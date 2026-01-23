Эксперты СКФУ прогнозируют умеренный рост цен на жилье в Ставропольском крае

Ставрополье в 2026 году ожидает умеренный рост цен на недвижимость благодаря миграционной привлекательности региона и рациональному спросу покупателей. Эксперты Северо-Кавказского федерального университета подчеркивают, что рынок переходит к зрелой фазе, где доминирует вторичка за счет гибких цен и торга, а новостройки зависят от ипотеки, сообщает пресс-служба СКФУ. Елена Золотова, кандидат экономических наук и доцент СКФУ, отметила, что покупатели анализируют бюджет, ликвидность объектов и финансовую нагрузку, отказываясь от спонтанных решений.

Рынок недвижимости в России меняет правила игры. В 2025 году объем продаж строящегося жилья достиг 5 трлн руб. по данным Дом.РФ, но выплаты процентов по банковским депозитам физлицам составили 7–10 трлн руб. Это создает финансовую подушку из частных средств: вкладчики фиксируют доходы в квартирах, что исключает резкое падение цен. Новостройки подорожают выборочно — в ликвидных проектах сильных регионов, таких как Ставропольский край, где миграция из других субъектов РФ подогревает спрос.

Покупатели действуют через смартфоны: изучают проекты, сравнивают застройщиков, планировки и локации, приезжая на просмотры подготовленными. Цифровизация ускоряет сделки — девелоперы без удобного онлайн-пути теряют клиентов. Елена Золотова подчеркивает, что прозрачность и скорость формируют первое впечатление, а рациональность покупателей усиливает тенденцию.

На Ставрополье миграционный приток остается ключевым драйвером. Люди переезжают в край из других территорий РФ за климатом, качеством жизни и инфраструктурой, что поддерживает спрос на жилье. В 2026 году рост цен замедлится: рынок ориентируется на реальные нужды, а не спекуляции. Эксперты СКФУ прогнозируют неравномерную динамику — сильные локации с развитой экономикой увидят умеренное подорожание качественных объектов на 5–10%, слабые зоны стагнируют.

Вторичный рынок выигрывает у новостроек гибкостью: покупатели в бюджетно-чувствительных регионах торгуются и выбирают готовое жилье без рисков стройки. Ипотека и госпрограммы все еще влияют на первичку, но спроса хватает благодаря депозитным деньгам. Ставропольский край входит в число устойчивых регионов с миграцией и инфраструктурой, где цены вырастут спокойно, без ажиотажа 2023–2024 годов.

Станислав Маслаков