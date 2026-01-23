Путин: генетика может быть важнее атомной бомбы

Россия должна быть впереди в области генетики, поскольку эта наука может быть важнее изобретения в ХХ веке атомной бомбы, заявил президент России Владимир Путин.

«Это (развитие генетики.— “Ъ”) может иметь колоссальные последствия для человечества…нам нужно быть впереди»,— сказал господин Путин на встрече со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) в преддверии праздника российских студентов (цитата по «РИА Новости»).

С 2026 года в России начнется реализация нового национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». Цель проекта — вдвое снизить зависимость от импорта к 2030 году и привести страну к технологическому лидерству к 2036 году. Проект разработан при поддержке Владимира Путина.

