Промышленные холдинги как драйвер развития биоэкономики

В России в 2026 году стартует новый национальный проект «Биоэкономика», нацеленный на укрепление отечественного научного потенциала. Но работа, которую ведут в этой сфере передовые научные команды в связке с высокотехнологичными компаниями—лидерами отраслей, уже сегодня дает практические результаты и открывает возможности поступательного развития технологического уклада страны. Об этом заявили эксперты на международном биотехнологическом форуме BIOSYNC, который состоялся в нефтяной столице Татарстана — Альметьевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть» Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Биоэкономическая трансформация

С января 2026 года в России начнется реализация нового национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», который должен будет вдвое снизить зависимость от импорта (к 2030 году) и привести страну к технологическому лидерству (к 2036 году) в этой сфере. Новый нацпроект поддержал президент России Владимир Путин.

«Без современных технологий результата мы не добьемся — нужного нам результата, такого, планетарного масштаба, а мы выходим сейчас на результаты именно такого класса»,— оценил российский лидер значимость биотехнологий на встрече с представителями агропромышленного комплекса в марте 2024 года.

В июне того же года президент утвердил списки из семи приоритетных направлений научно-технологического развития и 28 важнейших наукоемких технологий. Почти половину всех этих пунктов можно считать биотехнологическими.

По данным консалтинговой компании Precedence Research, в 2025 году объем мирового рынка биотехнологической продукции оценивался в $1,77 трлн, а к 2034 году его объем превысит $5,7 трлн. И речь во многом не только о традиционных сегментах, таких как фармацевтика, но и о стремительно развивающихся агробиотехнологиях (устойчивое земледелие, альтернативные белки) и промышленной биоинженерии (биосинтез материалов, топлива).

Такая динамика свидетельствует о глобальном переходе к биоэкономике. Это означает, что основой для создания добавленной стоимости становятся биологические процессы и ресурсы, обеспечивая при этом не только коммерческую выгоду, но и достижение целей устойчивого развития.

Рецепт биотехнологического лидерства

Россия может сыграть роль лидера в мировом процессе становления биоэкономики. Для этого необходимо уменьшить нынешнюю долю импорта вдвое, создав параллельно национальные технологии и кадровые программы для обеспечения новых производственных мощностей. Ключевым драйвером роста биоэкономики станут промышленные компании, заинтересованные в устойчивом развитии. Такие тезисы прозвучали от экспертного сообщества на международном биотехнологическом форуме BIOSYNC в Альметьевске (Татарстан), организованном компанией «Татнефть», центром интердисциплинарного инжиниринга ПИШ ИТМО Almet Tech и Высшей школой нефти при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

«Мы эффективно налаживаем диалог между бизнесом и государством. Поэтому такие мероприятия проводить очень важно. Юго-восток Татарстана стал точкой притяжения для развития биотехнологий. Это будущее, которое наступает и приближается очень быстро. И это то будущее, которое мы вместе с вами можем сделать более счастливым и более успешным для нас всех»,— заявила на пленарной сессии форума замглавы департамента химической промышленности Минпромторга Дарья Шевякина.

По ее словам, свою организующую роль в ведомстве видят в «стыковке интересов бизнеса и возможностей научных учреждений».

О необходимости такой синергии для ускоренного генезиса отечественной биоиндустрии высказался и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть» Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

«Синхронизировать работу науки, бизнеса и индустрии, чтобы определить единое понимание, как ускорить развитие биотехнологической отрасли и сделать ее одним из драйверов экономического роста. Для “Татнефти” развитие новых направлений, поддержка научной среды и создание условий для инноваций — стратегический приоритет»,— заявил он.

Глава «Татнефти» подчеркнул, что создание условий для сотрудничества науки с бизнесом — это один из ключевых вызовов научно-технологического развития страны в целом: участие государства необходимо, чтобы взаимодействие бизнеса с наукой становилось шире, чтобы появлялось больше совместных проектов с рыночным принятием научных разработок, чтобы бизнесу становилось легче заходить в наукоемкие проекты.

«Было бы здорово, если бы государство включилось в популяризацию успешных биотехнологических проектов,— добавил Наиль Маганов.— Чтобы все, кому это интересно — от перспективных молодых исследователей до управленцев на предприятиях,— могли видеть больше положительных примеров».

Он признался, что к развитию биотехнологий «Татнефть» подтолкнула насущная необходимость оптимизации производственных процессов.

«Три четверти века назад с нас началась история нефтедобычи в Татарстане. В 2025 году нам исполнилось 75 лет, некоторым нашим активам — столько же. Как рационально распорядиться тем, что у нас есть? Как при этом развиваться? Как обеспечить устойчивое будущее своему коллективу и всем, кто рядом с нами?» — перечислил Наиль Маганов вопросы, с которых началось участие компании в развитии российского биотеха.

Сегодня биотехнологическое направление компании — это научно-производственное объединение, в котором работают лучшие специалисты и ученые со всей страны. Есть собственный научно-исследовательский центр, оснащенный самым современным оборудованием. Совместные разработки ведутся с 30 ведущими научными организациями страны практически во всех направлениях биотехнологий.

Биомаркеры используются для поиска нефти, микроорганизмы повышают нефтеотдачу и эффективность процессов. Продукты — от топлива до шин — уже содержат зеленые компоненты. В производстве биокомпозитов применяются растительные волокна собственного производства, в растениеводстве используется микроклональное размножение, ведутся работы по созданию биоудобрений, средств биозащиты растений, ведутся работы в животноводстве по направлению эмбриотрансфера. Путем биологического захвата СО2 преобразуется в углеводороды и полезные продукты. Компания разрабатывает БАДы нового поколения. Современная генетика, биоинформатика и искусственный интеллект позволяют вести разработки в области персонализированной медицины с внедрением генетических паспортов.

Важнейший вызов в построении биоэкономики завтрашнего дня — создание системы подготовки кадров, в том числе по новым специальностям и профессиям будущего, подчеркнул начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Андрей Глазков на экспертной сессии «Инженерия кадров: как соединить образование, практику и индустриальные задачи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор ВШН Александр Дьяконов на сессии «Инженерия кадров: как соединить образование, практику и индустриальные задачи»

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть» Ректор ВШН Александр Дьяконов на сессии «Инженерия кадров: как соединить образование, практику и индустриальные задачи»

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

По его словам, для успеха необходима синхронизация усилий отрасли, выступающей сегодня как заказчиком, так и участником образовательного процесса, образовательных организаций, запросов общества и политики государства.

«Только так можно создать единую практико-ориентированную среду, которая будет учить молодежь мыслить на десятилетия вперед и воплощать самые смелые идеи в реальные проекты»,— подчеркнул Андрей Глазков.

Альметьевская школа

«Интенсивность развития биотеха в XXI веке стремительна. Мы сегодня от парадигмы наблюдения за живой материей уже перешли к парадигме ее конструирования, что дает нам огромный пласт возможностей в плане создания технологического и цивилизационного уклада,— заявил на форуме в Альметьевске руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ “Курчатовский институт” Максим Патрушев.— Юго-восток Татарстана сегодня — пример, когда мы шаг за шагом учимся не черпать из природы ресурсы, а находиться с ней в балансе».

Альметьевск сегодня — татарстанская кремниевая долина в миниатюре. Под патронатом «Татнефти» здесь работают сразу две передовые инженерные школы (ПИШ). Первая создана компанией в партнерстве с Университетом ИТМО, вторая — с Высшей школой нефти (Передовая инженерная нефтяная школа, ПИНШ).

ПИШ создаются по всей России в рамках федерального проекта Минобрнауки России и госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в качестве инструмента модернизации экономики страны и ее перевода на инновационный путь развития.

«Инженерные школы помогут развитию инновационных производств внутри страны»,— подчеркивал премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня в России на базе вузов в партнерстве с высокотехнологичными компаниями создано уже более 50 ПИШ, а к 2030 году их должно стать 100.

«Первоочередные научные задачи, решаемые сегодня ПИШ в Альметьевске,— это участие в проектах по глубокой переработке органических отходов. Кроме того, мы разрабатываем платформенные решения для получения индустриально значимых ферментативных препаратов и их микроорганизмов-продуцентов,— говорит Азиза Орипова, руководитель центра Almet Tech Передовой инженерной школы ИТМО.— Безусловный плюс нашей ПИШ — это наличие собственной сырьевой базы технологического партнера — компании “Татнефть”, которую студенты и магистранты могут использовать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть» Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Центр технологий Almet Tech в Альметьевске с 2023 года разрабатывает практические промышленные инновации, которые затем внедряются в индустрию. Для этого в Альметьевске развернута лабораторная инфраструктура полного цикла — от «мокрых» биотехнологических лабораторий до цифровых площадок для моделирования, биоинформатики и ИТ-разработок. В центре уже создано более десяти высокотехнологичных проектов, находящихся на разных стадиях технологической готовности.

Центр поддерживает стартапы, выделяет стипендии наиболее талантливым молодым ученым и научным коллективам. Научные программы магистратуры Almet Tech ведутся в двух направлениях: «Индустриальная биотехнология» и «Технологии разработки коммерческого ПО». Учебная программа в Almet Tech построена так, что все студенты с первых дней обучения участвуют в решении индустриальных задач. Магистранты включаются в деятельность исследовательских групп, а по мере роста компетенций могут инициировать собственные разработки и получать поддержку центра на всех этапах — от идеи до пилотных решений. Такая траектория позволяет вырастить специалистов, способных пройти путь от участника проекта до его руководителя.

«Мы готовим инженеров будущего. Они должны не просто уметь работать, но и сотрудничать, продавать собственные разработки»,— говорит начальник управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Андрей Глазков.

За последние три года через образовательные и исследовательские треки центра прошли более 100 студентов и молодых специалистов, многие из которых продолжают работу в научно-технологических проектах.

Модель экономики будущего

В 40 км от Альметьевска, в поселке Актюбинский, «Татнефть» создала биоэкопоселение. Оно служит своего рода полигоном для пилотирования технологий, которые станут основой российской биоэкономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биогазовая станция на животноводческом комплексе в ПГТ Актюбинский

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть» Биогазовая станция на животноводческом комплексе в ПГТ Актюбинский

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Два типовых многоквартирных дома в Актюбинском оборудованы солнечными батареями, которые вырабатывают электроэнергию для нужд домов. На одном из них также установлены гелиоколлекторы и тепловые насосы для приготовления горячей воды. Оборудование расположено на крышах домов, а в подвальном помещении находятся четыре бака-накопителя, в которых аккумулируется 3 куб. м нагретой солнечной энергией горячей воды для обеспечения жителей дома. Комплекс мероприятий, по подсчетам специалистов, позволил снизить энергозатраты в этих домах на 30%, а за горячую воду жители платят втрое дешевле соседей.

Теплоснабжение поселка полностью обеспечивается твердотопливной котельной, работающей на древесной щепе. Такая котельная является углеродно нейтральной.

На местной ферме уже восемь лет работает биогазовая установка, которая вырабатывает электрическую и тепловую энергию из отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота. С 2022 года мощность установки увеличена до 1 МВт. Более половины получаемой здесь электроэнергии направляется в электросеть, остальная служит для энергообеспечения самой фермы. Система импортонезависима — например, ее «сердцем» выступает российский двигатель «КамАЗ». Решение может быть масштабировано на другие регионы и было бы особенно полезно для развития районов со слабым энергетическим потенциалом и неразвитой инфраструктурой.

Циркулярные технологии

В 2024 году «Татнефть» заняла первое место в России по количеству поданных заявок на патенты (порядка 200). Портфель компании с учетом ее дочерних организаций насчитывает более 6,8 тыс. патентов.

Одно из ноу-хау татарстанских нефтяников в 2025 году — разработка микробиологического метода борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО), образующимися на внутренней поверхности труб. Борьба с этими отложениями, затрудняющими работу скважин,— актуальная проблема всех нефтяных компаний.

«Уникальность нашей технологии состоит в том, что для борьбы с АСПО мы применили собственную микрофлору нефтяного пласта,— говорит заведующая лабораторией биотехнологий “ТатНИПИнефть” Гульнара Курбанова.— Мы изучили скважину и обнаружили, что в самих отложениях есть микроорганизмы, которые способствуют их же деградации. Применив собственную микрофлору пласта в увеличенном количестве, в ходе испытаний мы обеспечили стопроцентную очистку труб. Уже восьмой месяц скважины сохраняют чистоту».

Применение микрофлоры самого нефтяного пласта для защиты нефтепромыслового оборудования от отложений служит доступной, экологичной и безотходной альтернативой традиционной более затратной и трудоемкой обработке.

Другой пример инноваций, которые послужат становлению отечественной циркулярной экономики,— производство кормового белка (гаприна) из метана, получаемого на газоперерабатывающем заводе «Татнефти». В 2025 году введена в эксплуатацию опытно-промышленная установка мощностью 1 тыс. тонн. В планах — строительство промышленной установки мощностью 30 тыс. тонн.

Метан, получаемый из попутного нефтяного газа, теперь используется для создания нового биотехнологического продукта, что обеспечивает российский агропромышленный комплекс востребованной кормовой добавкой. Производство микробного белка (гаприна) из углеводородного сырья реализуется «Татнефтью» согласно программам нацпроектов «Технологическое обеспечение биоэкономики» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а также Стратегии развития биотехнологий в Республике Татарстан.

«Развивая биотехнологии в качестве базиса циркулярной экономики, мы уходим от понятия “отходов”, у нас остаются только “ресурсы”,— подчеркнул на пленарке форума BIOSYNC глава “Татнефти” Наиль Маганов.— Это и есть экономика будущего. Решая эту задачу, давая жизнь такой новой экономике, мы строим инновационные производства, укрепляем технологический суверенитет, создаем рабочие места».

Компания рассматривает бионаправление как часть долгосрочной трансформации, ориентированной на развитие собственных технологий, компетенций и производственных решений.

В фокусе внимания — прикладные биотехнологии, способные работать на стыке науки и индустрии: биоматериалы, биопроцессы, цифровые и ИИ-решения для управления сложными производственными системами. Они открывают возможности для создания новых продуктов, повышения эффективности существующих процессов и расширения цепочек добавленной стоимости.

Участие компании в развитии биоэкономики направлено не на отдельные проекты, а на создание условий для системных изменений: от формирования спроса на новые технологии до выстраивания устойчивых коопераций.

Вклад «Татнефти» в биоэкономику — это вклад в экономику будущего, основанную на технологиях, знаниях и промышленной независимости.

Анна Героева