В пятый раз за зиму побит рекорд энергопотребления в Воронежской области

19 января в энергосистеме Воронежской области был зафиксирован новый абсолютный максимум потребления мощности — 2 115 МВт. Об этом сообщили в филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра).

Всего за зиму рекорд обновлялся пять раз — дважды 24 декабря, 25 декабря, а также 15 и 19 января. По сравнению с показателем, зафиксированным 15 января, новое значение стало выше на 29 МВт.

В системном операторе связали рост энергопотребления с аномальными холодами и возросшим спросом со стороны нескольких групп потребителей. В их числе — промышленные предприятия (включая агропромышленный комплекс), вводимые в эксплуатацию центры обработки данных, а также население и объекты мелкомоторной нагрузки.

По данным ОДУ Центра, с начала 2026 года рекордные показатели потребления электроэнергии были зафиксированы в нескольких регионах страны. В энергосистеме Чеченской Республики 18 января потребление достигло 736 МВт. 19 января исторический максимум обновился в Забайкальском крае, в Республике Алтай и Алтайском крае — 150 МВт, 20 января — в Красноярском крае и Республике Тыва с показателем 7 793 МВт, в Приморском крае со значением 2 837 МВт. 21 января рекорд установили в Республике Крым и Севастополе — 1 853 МВт, в Республике Бурятии — 1 281 МВт и в Калининградской области — 920 МВт.

Летний максимум потребления электроэнергии был побит в июле 2025 года сразу в двух регионах Черноземья — в Белгородской и Воронежской областях.

Кабира Гасанова