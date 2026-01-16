В Воронежской области за зиму в третий раз обновился рекорд энергопотребления

Энергосистема Воронежской области 15 января вновь зафиксировала исторический максимум потребления мощности — 2 086 МВт, что стало уже третьим рекордом за текущую зиму. Об этом сообщили в филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра).

Пиковая нагрузка была достигнута в 10:00 при среднесуточной температуре воздуха –14,3 °C. Новый показатель на 40 МВт превысил предыдущий исторический максимум, установленный в 1990 году при температуре –2 °C. В системном операторе пояснили, что рост потребления связан с морозной погодой и увеличением нагрузки со стороны промышленных потребителей, в том числе предприятий агропромышленного комплекса, вводимых в эксплуатацию центров обработки данных, а также населения и мелкомоторной нагрузки.

Как пояснили «Ъ-Черноземье» в ОДУ Центра, с начала 2026 года рекорды потребления мощности фиксируются и в других регионах страны. Так, 16 января в энергосистеме Красноярского края потребление достигло 7 424 МВт, 14 января в Калининградской области — 898 МВт, а 3 января в Чеченской Республике — 706 МВт. Во всех случаях основным фактором роста нагрузки стала низкая температура воздуха.

ОДУ Центра отвечает за управление единой энергосистемой в 18 регионах, среди которых Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области. В зону его операционной ответственности входит энергокомплекс, включающий 144 электростанции мощностью от 5 МВт, 2 489 подстанций класса напряжения 110–750 кВ и 3 645 линий электропередачи на 110–750 кВ общей протяженностью 89 147 км.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в декабре в Воронежской области из-за морозов уже во второй раз был обновлен рекорд потребления электроэнергии — 2 048 МВт.

Сергей Калашников