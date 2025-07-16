В двух регионах Черноземья побит летний максимум потребления электрической мощности

На фоне жары в энергосистеме Воронежской и Белгородской областей побит летний максимум потребления электрической мощности. Об этом сообщили в филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежцы потребили 1 915 МВт, белгородцы — 2 087 МВт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежцы потребили 1 915 МВт, белгородцы — 2 087 МВт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рекорд был побит в субботу, 12 июля, в 14:00 по московскому времени из-за жаркой погоды (+25,2°С). Значение составило 1 915 МВт — на 8 МВт больше отметки, установленной 18 июля 2024-го.

В Белгородской области также зафиксирован пик потребления. В пятницу, 11 июля, в 16:00 при температуре +27,7°С показатель достиг 2 087 МВт (+5 МВт к показателям лета прошлого года).

«В условиях экстремально высоких температур наружного воздуха в Объединенной энергосистеме Центра и входящих в ее состав региональных энергосистемах установлены новые максимумы потребления мощности в летний период. В числе основных факторов — увеличение расхода электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование на фоне значительного превышения среднемноголетних значений среднесуточных температур наружного воздуха»,— говорится в сообщении ОДУ Центра.

В 2023 году рекорд по энергопотреблению в Воронежской области составлял 1 698 МВт — на 37 МВт больше предыдущего максимума, зафиксированного 2 августа 2021 года.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает функционирование единой энергетической системы в 18 регионах, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области. Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2 267 электрических подстанций на 110–750 кВ и 2 774 линий электропередачи на 110–750 кВ общей протяженностью 88 924 км.

Анна Швечикова