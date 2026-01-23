СКР переквалифицировал дело о смерти посетителя ТЦ в Санкт-Петербурге

СКР переквалифицировал уголовное дело о гибели 24-летнего молодого человека после драки с охранниками в торговом центре Санкт-Петербурга. Следствие расценило действия подозреваемых как убийство, совершенное группой лиц, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, молодой человек умер от механической асфиксии. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и направят в суд ходатайство для избрания меры пресечения. По статье об убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного.

21 января охранники «Перекрестка» в торговом центре «Сити Молл» заподозрили посетителя магазина в краже. Между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Молодого человека повалили на пол и удерживали до приезда полиции. В какой-то момент петербуржцу стало плохо. Его доставили в больницу, однако не успели спасти.

Сотрудники полиции задержали на месте двух охранников и 18-летнего работника клининга. Еще один участник драки скрылся с места происшествия, сейчас он объявлен в розыск. Изначально СКР возбудил в отношении задержанных дело о причинении смерти по неосторожности.