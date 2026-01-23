Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Reuters: Россия придерживается «формулы Анкориджа» на переговорах в Абу-Даби

Москва на переговорах по мирному урегулированию в Абу-Даби рассматривает «формулу Анкориджа», согласованную президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам источников агентства, «формула Анкоридж» подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса и замораживание линии фронта в других областях восточной и южной Украины. Как ранее писал Axios, территориальный вопрос — главная тема трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Reuters пишет, что признаков смягчения позиций по прекращению военного конфликта на Украине не наблюдается.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» долгосрочное урегулирование на Украине невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание формулы, заявив, что распространение этой информации нецелесообразно.

Фотогалерея

Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Встреча 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония) продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2025 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Трамп отметил наличие прогресса, а Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную

Последние на данный момент очные переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа 2025 года в американском Анкоридже (штат Аляска). Главной темой встречи стала ситуация на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. Трамп отметил наличие прогресса, а Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

