Reuters: Россия придерживается «формулы Анкориджа» на переговорах в Абу-Даби

Москва на переговорах по мирному урегулированию в Абу-Даби рассматривает «формулу Анкориджа», согласованную президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

По словам источников агентства, «формула Анкоридж» подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса и замораживание линии фронта в других областях восточной и южной Украины. Как ранее писал Axios, территориальный вопрос — главная тема трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Reuters пишет, что признаков смягчения позиций по прекращению военного конфликта на Украине не наблюдается.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» долгосрочное урегулирование на Украине невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание формулы, заявив, что распространение этой информации нецелесообразно.