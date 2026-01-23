Axios: вопрос территорий станет ключевым на встрече РФ, США и Украины в Абу-Даби

Главным на переговорах по мирному урегулированию в Абу-Даби между делегациями Россией, Украиной и США станет территориальный вопрос, пишет Axios со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Пресс-служба президента РФ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Пресс-служба президента РФ

«Основной вопрос… будет касаться территориального контроля на востоке Украины»,— уточнил собеседник издания. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что без решения территориального вопроса рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования по конфликту на Украине не стоит.

В ночь на 23 января в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около четырех часов. Стороны согласовали проведение первого заседания трехсторонней переговорной группы по безопасности с участием Москвы, Киева и Вашингтона, которое пройдет в Абу-Даби 23 января.